SALA: il 15 settembre l’esordio con la maglia del Catania?

Un pò a sorpresa, al momento non c’è stato spazio per Andrea Sala a difesa dei pali. Sembrava potesse essere lui il nuovo portiere titolare del Catania, invece mister Francesco Baldini sta preferendo dare fiducia al 34enne palermitano Giuseppe Stancampiano, precedentemente allenato dal tecnico di Massa ai tempi di Sestri Levante, Imolese e Trapani. In difficoltà a Monopoli, Stancampiano non ha preso gol nel confronto casalingo con la Fidelis Andria e si è guadagnato la riconferma in vista del prossimo impegno di campionato al cospetto della Paganese. Sala, dal canto suo, prova a mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte, lavorando sodo durante la settimana agli ordini del preparatore Armando Pantanelli. Probabile che il momento del suo esordio in rossazzurro arriverà mercoledì 15 settembre, quando il Catania affronterà il Catanzaro al “Ceravolo” in Coppa Italia Serie C, occasione utile di mettersi in mostra per chi ha giocato meno finora.

