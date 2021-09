SALA: è il tuo momento. Ritorno in campo quattro mesi dopo

Arriva il momento di scendere in campo per Andrea Sala. Come anticipato il 6 settembre scorso, in coincidenza con il match di Coppa Italia Serie C contro il Catanzaro il portiere è pronto per esordire in casacca rossazzurra. Un giorno particolarmente atteso dall’estremo difensore classe 1993, che avrebbe dovuto giocare già a Vibo Valentia ma, a seguito di problemi di tesseramento, dovette rinviare l’appuntamento con l’esordio e difese i pali il giovanissimo Francesco Borriello. Sala si appresta a disputare un incontro ufficiale dopo quattro mesi. L’ultima volta è infatti datata 2 maggio 2021 e non fu un’occasione memorabile: vinse il Cesena 3-1, condannando l’Arezzo in cui allora militava all’amara retrocessione in Serie D. L’ex portiere della Ternana proverà a giocarsi le sue carte alle pendici dell’Etna, lottando per la conquista del posto da titolare con Giuseppe Stancampiano, ad oggi titolare in campionato.

