SERIE C – Caneo (all. Turris): “Non farò turnover a Catania, andremo a giocarcela contro una squadra importante”

Reduce dal 4-1 inflitto alla Vibonese in campionato, l’allenatore della Turris Bruno Caneo pensa già alla trasferta di Catania: “Stiamo meglio fisicamente, ho visto anche più brillantezza e spunto nelle accelerazioni, stavolta siamo riusciti a capitalizzare le occasioni prodotte. Giovedì a Catania non farò nessun turnover. Giocando a Catania mi preme dire che sarà una partita diversa, molto più tecnica ed agonistica, andremo ad affrontare una squadra importante e ben allenata, in una città importante. Se giocheremo per mezz’ora e basta non andrà bene. Da questo punto di vista dobbiamo migliorare la tenuta mentale. A Vibo dopo il 3-0 avremmo dovuto fare maggiore possesso palla, far viaggiare male gli avversari ed avere più personalità nelle situazioni di gioco. A me piace una squadra che per 90 minuti abbia una sua filosofia di gioco ed una mentalità ben precisa”.

