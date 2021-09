SERIE C – Diop (Paganese): “Ci tenevamo tutti a battere il Catania. Siamo una squadra importante”

Se il Catania ha perso una partita per lunghi tratti dominata a Pagani, il merito è soprattutto di Abou Diop. L’attaccante azzurrostellato, nelle poche occasioni in cui la Paganese si è resa pericolosa negli ultimi metri, infatti, ha trafitto la porta difesa da Stancampiano regalando tre punti insperati alla sua squadra. Lo stesso Diop è tornato sull’1-0 inflitto agli etnei nel precedente turno di campionato: “E’ stato un gol molto importante perchè volevamo questa vittoria dopo i passi delle prime due giornate. Ci tenevamo tutti a vincere, giocatore, staff e società. Sono contento per la rete ma soprattutto per i tre punti. Vincere aiuta a vincere, abbiamo vinto contro una bella squadra e cerchiamo di arrivare bene anche per il match col Taranto. Sono arrivati giocatori di qualità, adesso anche Firenze. Abbiamo una squadra importante e soprattutto un bel gruppo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***