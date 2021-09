SERIE C – Grassadonia (all. Paganese): “Firenze ha accettato con entusiasmo la nostra proposta”

Il mercato degli svincolati è definitivamente chiuso per il Catania, che ha provato nei giorni scorsi a mettere sotto contratto un pupillo di mister Francesco Baldini, il jolly Marco Firenze. Operazione che non è andata a buon fine, con il giocatore che ha preferito dire sì alla Paganese. Ne ha parlato l’allenatore azzurrostellato Gianluca Grassadonia: “Soprattutto con l’innesto di Firenze abbiamo un centrocampo importante. Marco è avvantaggiato perchè ha già lavorato con me due anni, questo è il terzo. Parliamo di un giocatore duttile. Si vede che ha un motore importante, lo ha dimostrato. Deve ritrovare la condizione ottimale perchè non ha mai giocato quest’anno facendo un ritiro part-time, quando ha ricevuto la proposta della Paganese ha accettato con grande entusiasmo”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***