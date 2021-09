SERIE C: le gare della seconda giornata, due i match clou

Riportiamo le partite valevoli per la seconda giornata del campionato di Serie C girone C. Sei di queste verranno disputate sabato, domenica invece le rimanenti quattro. Particolare attesa per i derby di Sicilia e Campania, rispettivamente ACR Messina-Palermo (si giocherà a Vibo Valentia con ingresso consentito ai soli tifosi peloritani) e Juve Stabia-Avellino (il tecnico Walter Novellino ritrova da avversario gli irpini).

04.09. 17:30 ACR Messina – Palermo

04.09. 20:30 Campobasso – Taranto

04.09. 20:30 Catania – Fidelis Andria

04.09. 20:30 Juve Stabia – Avellino

04.09. 20:30 Latina – Paganese

04.09. 20:30 Picerno – Catanzaro

05.09. 17:30 Bari – Monterosi Tuscia

05.09. 17:30 Foggia – Potenza

05.09. 17:30 Turris – Monopoli

05.09. 17:30 Virtus Francavilla – Vibonese

