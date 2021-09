SERIE C – Quistelli (D.S. Prato): “Catania e Palermo sorprese in negativo, mi aspetto tanto dal Bari”

Umberto Quistelli, attuale Direttore Sportivo del Prato che ha lavorato da dirigente anche in piazze come Messina e Lecce, indica nel Catania e nel Palermo le sorprese in negativo di questo campionato di Serie C girone C, ai microfoni di tuttoc.com. “Vedo un Palermo in affanno e il Catania che fa fatica, le siciliane mi stanno sorprendendo in negativo”, afferma. Sorpresa positiva, invece, “il Taranto di Montervino (ragazzo eccezionale, può fare benissimo in questa categoria), una squadra con un pubblico eccezionale e aspettavano da molto il professionismo”. Parla, poi, bene del Monopoli (“una bella realtà, l’obiettivo sarà quello dei playoff”), mentre l’Avellino “sarà una delle protagoniste di questo campionato, con il passare del tempo dirà la sua” e si aspetta tanto dal Bari, costruito “con buon criterio”, aggiungendo che “Polito ha lavorato bene”.

