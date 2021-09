SERIE C: seconda giornata, tutti i risultati e la classifica. Monopoli in testa, poker di gol per Bari e Foggia

Sono state giocate anche le gare domenicali che archiviano la seconda giornata del girone C di Serie C. Nette vittorie per Bari e Foggia, Monopoli corsaro a Torre del Greco e attualmente in testa. Vibonese ko a Francavilla Fontana. Riportiamo di seguito risultati e classifica:

RISULTATI

ACR Messina 1-1 Palermo (45′ Balde, 65′ Soleri)

Campobasso 0-1 Taranto (57′ Giovinco)

Catania 2-0 Fidelis Andria (8′ Sipos, 45′ Sipos)

Juve Stabia 0-0 Avellino

Latina 2-0 Paganese (15′ Carletti, 57′ Carletti)

Picerno 0-0 Catanzaro

Bari 4-0 Monterosi (42′ Di Cesare, 54′ Cheddira, 57′ Antenucci, 82′ Simeri)

Foggia 4-1 Potenza (5′ Ferrante, 53′ Ricci, 69′ Petermann, 73′ Merkaj, 75′ Curcio)

Turris 1-2 Monopoli (3′ Starita, 7′ Arena, 68′ Tascone )

Virtus Francavilla 1-0 Vibonese (20′ Ventola)

CLASSIFICA

1. Monopoli 6

2. Bari 4

3. Foggia 4

4. Catanzaro 4

5. Palermo 4

6. Taranto 4

7. Latina 3

8. Catania 3

9. Virtus Francavilla 3

10. ACR Messina 2

11. Avellino 2

12. Juve Stabia 2

13. Picerno Picerno 2

14. Campobasso 1

15. Turris 1

16. Vibonese 1

17. Paganese 1

18. Fidelis Andria 1

19. Potenza 1

20. Monterosi Tuscia 1

