SERIE C – Terranova: “Emozionante il gol a Catania e bravo Stancampiano…”

Il forte difensore del Bari Emanuele Terranova commenta il gol e la conquista dei tre punti domenica al “Massimino”, ai microfoni di Radio Bari: “E’ stata un’emozione segnare. E’ sempre bello fare gol. Sono contento di questo ma soprattutto della vittoria ottenuta contro il Catania. Avevo provato a segnare anche nell’azione precedente in mezza rovesciata, ritrovandomi una palla inaspettata ed ho subito pensato di tentare la sforbiciata. Purtroppo è stato bravo il portiere a deviare in angolo ma subito dopo è arrivato lo 0-1. Ai tifosi su Instagram ho promesso il gol in rovesciata più in là, ma il mio obiettivo primario rimane quello di difendere la porta”.

