SITUAZIONE DISCIPLINARE: Calapai e Monteagudo a rischio diffida

Quando sono trascorse quattro giornate di campionato, la situazione disciplinare in casa Catania non registra squalificati in vista del prossimo impegno. Sale a sette, però, il numero di calciatori rossazzurri sanzionati dal direttore di gara con il cartellino giallo in questo torneo di Serie C: trattasi dei vari Jean Freddi Greco, Andrea Russotto, Luis Maldonado, Giacomo Rosaia, Luca Calapai, Juan Cruz Monteagudo e Giovanni Pinto. Greco, Pinto e Maldonado hanno riportato finora un’ammonizione, Rosaia e Russotto sono invece attualmente a quota 2. A seguito del giallo ricevuto domenica nella gara casalinga disputata col Bari, infine, raggiungono le 3 ammonizioni Calapai e Monteagudo. Quest’ultimi, dunque, al prossimo cartellino giallo entreranno in regime di diffida.

