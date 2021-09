STATISTICHE: Monteagudo il rossazzurro con più minuti stagionali in campo

In attesa del fischio d’inizio di Catanzaro-Catania, notiamo come il difensore Monteagudo ed il laterale sinistro Pinto siano i rossazzurri ad avere totalizzato più presenze in questa stagione (6). Anche con riferimento al minutaggio viene fuori che entrambi abbiano giocato con maggiore frequenza, primo in assoluto il calciatore argentino con circa 600′.

Terzo gradino del podio nella speciale classifica di riferimento per il capitano Calapai, davanti a Russotto e Rosaia. I minuti in campo degli altri calciatori di seguito riportati confermano che spesso mister Francesco Baldini ha fatto affidamento al medesimo undici iniziale:

Juan Monteagudo – 570′ Giovanni Pinto – 463′ Luca Calapai – 444′ Andrea Russotto – 432′ Giacomo Rosaia – 427′ Luis Maldonado – 418′ Tommaso Ceccarelli – 368′ Giuseppe Stancampiano – 360′ Luca Ercolani – 360′ Alessandro Provenzano – 322′ Leon Sipos – 265′

