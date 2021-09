SVINCOLATI: il mercato del Catania è definitivamente chiuso

Come sottolineato dal Direttore dell’Area Sportiva Maurizio Pellegrino, non ci saranno ulteriori trattative. E’ aperto il mercato degli svincolati, ma il Catania non effettuerà nuovi interventi. Un tentativo concreto era stato fatto per il jolly ex Salernitana Marco Firenze, pupillo di mister Francesco Baldini, ma è riuscita a spuntarla la Paganese. Per il resto si attendono novità nei prossimi giorni sulla eventuale disponibilità della punta di proprietà del Genoa Felipe Estrella, ancora lontano dalla Sicilia sottoponendosi ai controlli necessari per certificare o meno l’idoneità agonistica.

