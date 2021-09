TOP 11 – Stampa nazionale, spazio anche a Provenzano e Sipos

Le redazioni di tuttomercatoweb.com e tuttoc.com realizzano la consueta Top 11 del girone C di Serie C. Relativamente alle gare della seconda giornata c’è spazio anche per due giocatori del Catania. Tuttomercatoweb premia la prestazione offerta dal centrocampista Alessandro Provenzano contro la Fidelis Andria: “Mezzala di inserimento o mediano in un centrocampo a quattro cambia poco – si legge – il suo rendimento è sempre costante. Un paio di recuperi a metà campo stroncano sul nascere imbucate potenzialmente pericolose”. C’è anche la punta croata Leon Sipos: “Doppio lancio di Ceccarelli dalle retrovie, doppio scatto sul filo del fuorigioco per trafiggere il portiere avversario. Una doppietta che riporta serenità dopo settimane di polemiche e malumori”. Sipos viene inserito anche nella Top 11 di Tuttoc: “I rossoazzurri si godono la sorpresa Sipos. L’attaccante segna due reti e stende la Fidelis Andria, dimostrando qualità e freddezza da bomber navigato, nonostante abbia vent’anni”.

