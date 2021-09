TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti in vista del Catanzaro

Dopo una seduta in sala video e una sessione di lavoro incentrata sulla prevenzione e sulla rapidità, svolta in palestra. Il Catania ha completato in campo a Torre del Grifo il terzo allenamento settimanale in vista della sfida al Catanzaro. Mister Francesco Baldini ha diretto esercitazioni tattiche situazionali e basate sul gioco di posizione. In chiusura, partitella. Per il secondo giorno consecutivo disponibile Claiton, per il quale si valuta la possibilità di figurare nell’elenco dei convocati per la trasferta in terra calabrese.

