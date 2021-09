TORRE DEL GRIFO: il calendario degli allenamenti verso Catanzaro

Nota stampa Calcio Catania

Il Catania ha svolto oggi, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida al Catanzaro in calendario lunedì 27 settembre, alle 21.00, al “Ceravolo”: dopo una fase iniziale in palestra, rossazzurri in campo per le esercitazioni relative al gioco di posizione, seguite da partite a tema e lavoro intermittente. La preparazione proseguirà con due sedute pomeridiane, in programma domani e venerdì, e si concluderà sabato e domenica con due sessioni in mattinata. Al termine della rifinitura, convocazioni e partenza per la Calabria.

