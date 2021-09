TORRE DEL GRIFO: proseguono gli allenamenti, cordoglio per la scomparsa di Conti

Proseguono gli allenamenti a Torre del Grifo in preparazione del match fissato per sabato sera allo stadio “Angelo Massimino” tra Catania e Fidelis Andria. I rossazzurri hanno sostenuto il terzo allenamento settimanale: dopo una sessione di riscaldamento conclusa con il “torello” tecnico, il gruppo si è dedicato alla tattica, con il gioco di posizione e una serie di partite a tema. La società etnea, invece, attraverso una nota ufficiale ha espresso sincero cordoglio per la scomparsa di Luigi Conti, portiere del Catania nella stagione 1947/48 conclusa al primo posto nel girone T di Serie C, porgendo alla famiglia sentite condoglianze.

