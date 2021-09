Catania in campo nel pomeriggio, a Torre del Grifo: in gruppo anche il difensore brasiliano Claiton, nuovamente disponibile e che non ha ancora disputato alcuna gara in questa stagione. Mentre si avvicina la trasferta di Catanzaro, dopo una sessione di forza e rapidità in palestra i rossazzurri hanno svolto esercitazioni tattiche caratterizzate da cambi di direzione e gioco situazionale. In chiusura, torneo a tre squadre.

