TORRE DEL GRIFO: secondo allenamento settimanale, si tenta il recupero di Piccolo

Il Catania ha sostenuto oggi, a Torre del Grifo, il secondo allenamento in vista della sfida alla Paganese in programma domenica alle 14.30 al “Marcello Torre”. Conclusa una sessione riservata all’analisi tattica in sala video, il gruppo si è dedicato in palestra all’attivazione, seguita da esercizi di forza e rapidità. In campo, successivamente, mister Francesco Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di esercitazioni tecniche e di un torneo a tre squadre. Claiton, Flavio Russo e Antonio Piccolo restano in forse. Quest’ultimo, che ha riportato un risentimento muscolare nella gara di Coppa Italia a Vibo Valentia, proverà a recuperare in tempo per la trasferta di Pagani. Nel vittorioso confronto con la Fidelis Andria è stato convocato allo scopo unico di restare vicino al gruppo. Vedremo se domenica potrà scendere in campo. Massima cautela, comunque, all’interno dello staff medico che punta ad un recupero graduale del giocatore.

