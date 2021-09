UFFICIALE: il Catania cede Bozzanga al FC Messina

Nuovo movimento in uscita per il Catania. Riguarda un giovane classe 2003 che risponde al nome di Nicola Paolo Bozzanga. La società Football Club Messina comunica in queste ore “di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore italiano classe 2003“. Gioca nel ruolo di esterno d’attacco ed arriva in prestito. Il giocatore è già a disposizione del mister Carmelo Mancuso ed avrà la possibilità di mettersi in mostra nel campionato di Serie D.

