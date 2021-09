VALORE MERCATO: Top 20 girone C, presenti anche due giocatori del Catania

Due rossazzurri sono presenti in una speciale classifica riferita alla valutazione di mercato dei giocatori partecipanti al campionato di Serie C, girone C. Tra i 20 calciatori dal valore più elevato (fonte Transfermarkt) figurano Antonio Piccolo e Kevin Biondi. Il primo proverà a recuperare in tempo per la trasferta di Pagani, dopo essere stato convocato per onor di firma sabato scorso; il secondo ha fatto un buon esordio stagionale in maglia rossazzurra facendo ritorno nella “sua” Catania, in prestito dal Pordenone. Presenti in classifica anche gli ex Catania Mirco Antenucci e Moses Odjer, rispettivamente in forza al Bari ed al Palermo.

Rubén Botta, Bari – 1,00 mln Manuel Marras, Bari 800 mila € Mirco Antenucci, Bari – 550 mila € Moses Odjer, Palermo – 500 mila € Davide Di Gennaro, Bari – 500 mila € Mattia Maita, Bari – 450 mila € Davide Ghislandi, Turris – 450 mila € Gennaro Borrelli, Monopoli – 425 mila € Antonio Piccolo, Catania – 425 mila € Pedro Costa Ferreira, Potenza – 425 mila € Andrea Adorante, ACR Messina – 400 mila € Jari Vandeputte, Catanzaro – 400 mila € Mirco Lipari, Juve Stabia – 400 mila € Michele Rocca, Foggia – 400 mila € Kevin Biondi, Catania 400 mila € Giuseppe Fella, Palermo – 400 mila € Umberto Eusepi, Juve Stabia – 400 mila € Pietro Perina, Turris – 400 mila € Giuseppe Panico, Juve Stabia – 400 mila € Andrea D’Errico, Bari – 400 mila €

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***