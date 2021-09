VERSO CATANIA-BARI: alla scoperta della squadra pugliese

Catania-Bari è un match dal fascino particolare per storia e tradizione di entrambi i club. La squadra del capoluogo pugliese è tra le più blasonate del Mezzogiorno d’Italia, avendo partecipato a 30 campionati di Serie A. L’ultima apparizione dei galletti in massima serie risale alla stagione 2010-11, seguita da sette anni in cadetteria (2011-2018) fino all’esclusione dal suddetto torneo avvenuta nell’estate 2018.

L’attuale sodalizio guidato da Luigi De Laurentiis è ripartito quattro stagioni fa dai dilettanti e, dopo l’immediato ritorno tra i professionisti, mira ancora una volta alla promozione in Serie B. Anche quest’anno il club barese non ha badato di certo a spese pur di compiere l’agognato salto di categoria, imbastendo un organico numericamente completo in ogni settore del campo. Tra i volti nuovi spiccano i difensori centrali Emanuele Terranova e Guillaume Gigliotti, i terzini Raffaele Pucino e Antonio Mazzotta, i centrocampisti Davide Di Gennaro, Ruben Botta e Andrea D’Errico e l’attaccante Daniele Paponi.

La punta di diamante della squadra resta Mirco Antenucci, trentasettenne attaccante molisano che esordì in Serie A nel 2008 proprio tra le fila del Catania. Gli altri ex di parte biancorossa sono il direttore sportivo Ciro Polito e i giocatori Antonio Mazzotta (19 presenze nella stagione 2014-15) e Daniel Semenzato (27 presenze nella stagione 2017-18), quest’ultimo attualmente fuori lista al pari di Bolzoni e De Risio.

Nelle prime tre uscite di campionato i pugliesi hanno pareggiato 1-1 a Potenza e vinto contro Monterosi (4-0) e Picerno (0-1). L’impressione ricavata è che il neo tecnico Michele Mignani debba ancora trovare la quadra affinché la squadra possa recitare un ruolo da protagonista nel Girone C di Serie C. La trasferta in terra etnea rappresenta in tal senso un appuntamento importante nel percorso di crescita dell’undici biancorosso, tatticamente disposto con il modulo 4-3-1-2 che prevede l’impiego di un trequartista (Botta) alle spalle dei due riferimenti offensivi.

