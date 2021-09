VERSO CATANIA-BARI: Ceccarelli e la ricerca di un gol dal sapore di riscatto

Fa ancora male il pensiero di avere sprecato una ghiotta opportunità nel corso del secondo tempo di Paganese-Catania, sbagliando il penalty del possibile 0-1 con gli azzurrostellati in inferiorità numerica. Trasformare il rigore, infatti, avrebbe significato probabilmente vincere la partita per Tommaso Ceccarelli ed il Catania. Invece i rossazzurri si sono clamorosamente ritrovati a commentare, al triplice fischio, una sconfitta malgrado le tantissime palle-gol costruite. Brucia l’errore dal dischetto di Ceccarelli, il secondo in carriera avendo sbagliato l’ultimo penalty dieci anni fa nel campionato Primavera.

Già a Catanzaro, in Coppa Italia, subentrando nella ripresa l’ex attaccante della Feralpisalò ha provato a riscattarsi, ma l’appuntamento con la prima rete in rossazzurro è stato rinviato. Gol che desidera fortemente e meriterebbe, vista anche la qualità delle prestazioni offerte dal ragazzo classe 1992. Domenica, in occasione di Catania-Bari, Ceccarelli effettuerà un nuovo tentativo. Nella speranza di centrare finalmente il bersaglio.

