VERSO CATANIA-BARI: da Polito ad Antenucci, gli attuali ex delle due squadre

In vista di Catania-Bari, sono cinque gli ex attuali delle due squadre. A cominciare dal Direttore Sportivo biancorosso Ciro Polito, che difese i pali degli etnei tra il 2004 ed il 2008 con 40 apparizioni festeggiando anche la promozione del Catania in Serie A nel 2006. Curiosamente lottava per il posto da titolare in porta con Armando Pantanelli, attuale preparatore dei portieri dell’Elefante.

Il difensore brasiliano Claiton, che non ha giocato un solo secondo in questa stagione a causa di problemi di natura fisica, ha vestito la maglia del Bari in Serie B nel biennio 2011-2013 totalizzando 64 presenze. Mirco Antenucci, che si è ripreso da un infortunio e sarà regolarmente a disposizione per il match di domenica pomeriggio, ha invece disputato 24 partite indossando la casacca del Catania tra Coppa Italia e Serie A con tre reti, venendo spesso ceduto in prestito (Venezia, Pisa, Ascoli, Spezia) e comproprietà (Torino). Catania che non ha mai puntato fino in fondo sull’attaccante di Termoli.

Altro ex dell’incontro è il laterale destro Daniel Semenzato, attualmente fuori rosa a Bari e sceso in campo 27 volte in rossazzurro nella stagione 2017/18 servendo due assist. Chiudiamo con il terzino sinistro palermitano Antonio Mazzotta: 19 gettoni di presenza tra le file del Catania e 4 assist nei pochi mesi vissuti in Serie B sotto la gestione Marcolin (2015), difficilmente recupererà in tempo per domenica.

