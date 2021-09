VERSO CATANIA-BARI: con chi farà coppia Monteagudo in difesa?

Archiviato il ko di Coppa Italia Serie C, Catania proiettato verso la sfida di campionato al Bari. La prestazione offerta dal reparto arretrato rossazzurro non è dispiaciuta a Catanzaro. Sarà interessante vedere quali interpreti comporranno la consueta linea difensiva a quattro domenica pomeriggio. Albertini ha fatto molto bene al “Ceravolo” ma dovrebbe agire nuovamente sulla destra Calapai, che aveva saltato la trasferta in Calabria causa influenza. A sinistra ballottaggio Pinto-Zanchi, il primo sembra essere leggermente favorito. Monteagudo farà coppia in posizione centrale con uno tra Ercolani (in vantaggio) e Ropolo, quest’ultimo all’esordio stagionale con la maglia del Catania in Coppa Italia. Dubbio Sala-Stancampiano a difesa dei pali. La prova dell’ex portiere dell’Arezzo ha riscosso consensi, ma mister Baldini nutre fiducia anche nei confronti dell’estremo difensore palermitano, finora titolare in campionato.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***