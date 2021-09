VERSO CATANIA-BARI: rientra Russotto in attacco

Detto di un Ceccarelli determinato a riscattare l’errore dal dischetto a Pagani inseguendo il primo gol con la maglia del Catania, il reparto offensivo anti-Bari dovrebbe ritrovare la presenza di Russotto. Out in Coppa Italia a Catanzaro, l’esterno romano agirebbe sulla sinistra completando con il già citato Ceccarelli (a destra) e Sipos (deludente al “Ceravolo” ed in ballottaggio ancora con Moro) il tridente d’attacco. Ma c’è anche uno scalpitante Piccolo a disposizione di Baldini, il quale riproporrà molto probabilmente il 4-3-3 non scartando l’ipotesi di schierare la squadra secondo un 4-2-3-1, magari a partita in corso come già avvenuto in altre occasioni.

