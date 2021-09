VERSO CATANIA-BARI: torna Maldonado a centrocampo?

Diverse possibilità per il centrocampo rossazzurro in vista del Bari. Provenzano ha saltato la trasferta di Catanzaro per problemi fisici che, però, dovrebbero essere stati superati in ottica Bari. Si va verso l’impiego di quest’ultimo dal 1′ e potrebbe rientrare anche Maldonado, fermo restando che Cataldi ha dimostrato a Catanzaro di rappresentare un’altra soluzione valida in cabina di regia. Greco, che ha già esordito in campionato inviando segnali positivi, li ha confermati in Coppa Italia e scalpita per giocare anche contro il Bari, lottando per il posto da titolare con Rosaia. Mister Baldini riflette su quali uomini opporre al centrocampo del Bari domenica.

