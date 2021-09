VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: chi a difesa dei pali rossazzurri?

In vista di Catania-Fidelis Andria c’è un nodo da sciogliere per quanto riguarda l’impiego del portiere che difenderà i pali rossazzurri sabato sera. Dopo il positivo esordio in Coppa Italia Serie C del giovanissimo Francesco Borriello, in campionato è stato scelto Giuseppe Stancampiano a protezione della porta. L’estremo difensore palermitano non ha fatto un debutto coi fiocchi: tre gol sul groppone e qualche incertezza di troppo a Monopoli. Sabato potrebbe toccare ad Andrea Sala giocare dal 1′. Quest’ultimo era stato inizialmente prelevato dal Catania per fungere da titolare, fissando delle gerarchie che sembravano ben marcate. Adesso vedremo se mister Francesco Baldini deciderà di affidare a lui la porta prendendo il posto di Stancampiano.

