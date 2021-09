VERSO CATANIA-FIDELIS ANDRIA: Russotto ha già segnato ai biancazzurri, ci riprova al “Massimino”

Tra i rossazzurri convocati per il confronto casalingo con la Fidelis Andria, Andrea Russotto è l’unico ad avere già trovato la via del gol contro la compagine pugliese. Finora l’attaccante romano ha perforato una sola volta la difesa biancazzurra, risale al 7 maggio 2016 e anche allora vestiva la maglia del Catania, vittorioso per 2-1 a fine campionato consentendo all’Elefante di ottenere l’aritmetica salvezza in terza serie. Russotto mise a segno la rete decisiva dell’incontro (51′), dopo il vantaggio di Dario Bergamelli (22′) e del momentaneo pari di Nicola Strambelli (40′). Vedremo se riuscirà ancora a sorprendere la retroguardia andriese.

