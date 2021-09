VERSO CATANIA-TURRIS: attenzione a cinque corallini già andati a segno contro i rossazzurri

Nessun giocatore che compone attualmente la rosa del Catania ha mai trovato la via della rete finora contro la Turris. Vedremo se qualcosa cambierà stavolta, al cospetto di un avversario che, invece, vanta la presenza in rosa di cinque calciatori ad avere già perforato in passato la difesa del Catania. Attenzione ai vari Simone Tascone, Vito Leonetti, Francisco Sartore, Luca Giannone ed Emanuele Santaniello.

Tascone contribuì al 3-0 del Catanzaro risalente alla stagione 2019/20. Leonetti fu invece decisivo in Coppa Italia Lega Pro regalando l’1-0 all’Akragas nel 2015 (rigore fallito da Russotto, ndr). Sartore portò momentaneamente in vantaggio il Matera di Auteri al “Massimino” il 10 dicembre 2017, gara poi terminata 1-1 per effetto del gol di Davis Curiale al 71′. Giannone siglò un eurogol contro il Catania da calciatore del Catanzaro nel 2018 per lo 0-2 finale. Santaniello, infine, consentì al Picerno di sbloccare il risultato il 26 febbraio 2020 ma fu l’Elefante a festeggiare la conquista dei tre punti in terra lucana, ribaltando tutto con la doppietta di Alessio Curcio, che oggi fa le fortune del Foggia.

