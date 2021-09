VERSO CATANIA-TURRIS: mister Caneo, dal poker rossazzurro di Rieti all’esonero di Raffaele

Per la terza volta in competizioni ufficiali il Catania affronterà una squadra allenata da Bruno Caneo. L’attuale tecnico della Turris incontrò i rossazzurri l’1 dicembre 2019 quando sedeva sulla panchina del Rieti. In terra laziale fu l’Elefante a dominare la scena, imponendosi per 4-1. Di Molfetta siglò una doppietta, anche Di Piazza e Lele Catania entrarono nel tabellino dei marcatori. Unica rete dei padroni di casa firmata da De Sarlo. Il 17 marzo scorso, invece, fu amaro il ricordo per i tifosi del Catania e per l’allora tecnico catanese Giuseppe Raffaele, che pagò con l’esonero la sconfitta di misura maturata a Torre del Greco. La Turris vinse per effetto del gol messo a segno da Longo al 18′. Piccolo sbagliò un calcio di rigore nel corso della ripresa.

