VERSO CATANIA-TURRIS: novità o conferme nella linea difensiva a quattro?

Giovedì il Catania scenderà nuovamente in campo per sfidare la Turris allo stadio “Angelo Massimino”. Vedremo quali scelte adotterà per l’occasione mister Francesco Baldini sul piano tattico. Concentrandoci sul reparto arretrato, all’interno del consueto 4-3-3 non dovrebbero esserci dubbi sulla riconferma della coppia centrale composta da Ercolani e Monteagudo, che continuano a far crescere il loro affiatamento. Sulle corsie laterali, invece, non si esclude un cambio d’interpreti tenendo anche conto delle prossime sfide ravvicinate. Ballottaggio Calapai-Albertini sulla corsia di destra, Pinto-Zanchi a sinistra. A difesa dei pali, dopo le positive risposte in Coppa Italia Serie C Sala ha fatto bene anche all’esordio in campionato, prendendo il posto di Stancampiano perchè accusava dei problemi fisici. Vedremo se verrà riproposto il portiere ex Arezzo oppure ci sarà spazio per l’estremo difensore palermitano.

