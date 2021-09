VERSO CATANIA-TURRIS (Video): poche emozioni lo scorso anno, si giocò a Lentini

A distanza di circa un anno, Catania e Turris tornano ad affrontarsi in Sicilia.

Nella passata stagione la sfida venne disputata allo stadio “Angelino Nobile” a seguito dell’indisponibilità dell’impianto sportivo etneo. Fu una gara caratterizzata da poche emozioni. Rossazzurri propositivi nelle battute iniziali, con Biondi che sprecò una buona occasione e l’estremo difensore ospite protagonista con una parata in tuffo su tiro di Claiton, che complice una deviazione diventa improvvisamente insidioso. Si difesero con ordine gli ospiti, ma in generale il ritmo gara non fu altissimo. Il Catania provò ad alzare il proprio baricentro e al 38′ sfiorò il vantaggio con un colpo di testa di Pecorino su assist di Pinto. In generale un primo tempo povero di contenuti tecnici, a prevalere fu la strategia della Turris che riuscì a inibire le fonti di gioco dei padroni di casa.

===>>> Tutti i precedenti tra le due squadre in Sicilia

Ripresa che iniziò con gli ospiti più presenti nella metà campo avversaria, tentativo di Romano al 7′ ma attento Martinez. Provarono a rispondere gli etnei ma Pecorino dalla distanza sbagliò la mira. Il bomber Longo tra le fila coralline fu protagonista con un bell’assist per Romano che a pochi passi dalla porta di testa mancò l’appuntamento col gol. Passarono pochi minuti e Reginaldo seminò il panico nella retroguardia della Turris, ma la bella palla servita da quest’ultimo a Silvestri non generò brividi per Abagnale. Predominio territoriale alquanto sterile del Catania. All’86’ calcio di punizione pericoloso conquistato dal neo entrato Sarao, per gli etnei alla battuta andò Reginaldo impegnando Abagnale con un tiro preciso ma poco potente sul quale il numero uno dei corallini si esaltò. Dopo 5′ di recupero arrivò il fischio finale.

