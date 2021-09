VERSO CATANZARO-CATANIA: dal portiere all’attacco, turnover in vista per i rossazzurri

Prima il Catanzaro in Coppa Italia, poi il Bari in campionato. Mercoledì Catania ospite dei calabresi al “Ceravolo”, obiettivo archiviare subito la sconfitta di Pagani e provare ad accedere al turno successivo della competizione. Ci sarà un pò di turnover tenendo conto del fatto che la squadra di Baldini è scesa in campo sabato e lo farà anche domenica, a conclusione di un trittico d’impegni molto impegnativo. Cambiamenti in vista per quanto riguarda innanzitutto la porta, con Sala pronto a rilevare Stancampiano. In difesa dovrebbe esserci spazio per Ropolo, Zanchi e forse Albertini dal 1′. Anche in mezzo al campo immaginiano alcune novità con Greco e Cataldi in particolare che scalpitano per giocare dall’inizio. In avanti Piccolo avrà bisogno di minutaggio, Moro dovrebbe prendere il posto di Sipos e ci sarà anche Russini verso una maglia da titolare.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***