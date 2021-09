VERSO CATANZARO-CATANIA: mister Baldini potrebbe “mescolare le carte” in difesa

Tanti i dettagli tecnico-tattici da limare per Baldini e il suo staff nel lavoro settimanale che conduce al posticipo televisivo di lunedì in quel di Catanzaro. Il trainer massese è chiamato a sciogliere alcuni nodi riguardo alla formazione titolare da opporre ai giallorossi calabresi.

In linea di massima il tecnico rossazzurro dovrebbe seguire il canovaccio tattico abituale di questo avvio di stagione: squadra schierata in campo con il modulo 4-3-3 ed espressione di gioco propositiva. La disposizione difensiva a quattro elementi vedrebbe a protezione della porta di Stancampiano il terzino destro Calapai e uno tra Zanchi e Ropolo collocato sulla corsia opposta.

Questa potrebbe essere la principale novità di formazione in vista di lunedì. Baldini è deciso a giocarsi le proprie chance al cospetto di un avversario più esperto e attrezzato per disputare un campionato di vertice. Sotto osservazione la giovane coppia centrale di difesa Ercolani-Monteagudo, quest’ultimo protagonista in negativo del match di domenica scorsa con il Bari.

Un’errata gestione del possesso palla da parte dell’argentino ha messo Simeri nelle condizioni di siglare il gol-partita in favore della squadra pugliese a pochi istanti dallo scadere. Pur nella sua gravità lo svarione di un giocatore agli esordi nel calcio italiano è comprensibile, motivo per cui Baldini proseguirebbe sulla strada della fiducia nei confronti del ragazzo. L’alternativa vedrebbe l’impiego dell’esperto Ropolo nel ruolo di centrale difensivo, pur non escludendo l’utilizzo di questi sulla corsia laterale mancina come già avvenuto nel finale di partita con il Bari.

