VERSO PAGANESE-CATANIA: alla scoperta degli azzurostellati

Dopo le sfide contro Monopoli e Fidelis Andria, domenica pomeriggio (ore 14:30) il Catania affronterà un altro avversario da non sottovalutare: la Paganese. La storia calcistica del club campano, creato nel lontano 1926 ma rifondato altre due volte (‘89 e ‘98), è costellata da innumerevoli partecipazioni ai campionati dilettantistici ed amatoriali con qualche sporadica apparizione in terza serie (tra le quali spicca il 2º posto nella Serie C 76/77). Tuttavia negli ultimi anni i campani sono riusciti ad invertire questo trend assestandosi in maniera sempre più consistente all’interno della Lega Pro e raggiungendo perfino i playoff durante la stagione 16/17 (8º posto finale ed eliminazione al primo turno degli spareggi promozione).

Il presidente Raffaele Trapani ha allestito per l’annata 21/22 una squadra di buon livello, mantenendo i pezzi pregiati (Diop, Schiavino, Zanini, Guadagni e Sbampato su tutti) e tesserando calciatori di grande carisma ed esperienza come Castaldo, Piovaccari (ex di Steaua Bucarest e Sampdoria e con all’attivo 6 presenze ed 1 gol in Champions League), Zito, Tissone e l’ex Catania Schiavi. Per gli azzurrostellati l’inizio di stagione ha fatto registrare la sconfitta maturata sul campo di Foggia nella Coppa Italia di categoria (2-0), il pirotecnico pareggio interno contro l’ACR Messina (4-4) ed il ko di Latina (2-0). Risultati che hanno decretato l’allontanamento del tecnico Raffaele Di Napoli ed il ritorno sulla panchina campana del mister salernitano Gianluca Grassadonia.

Proprio le incognite legate al cambio di guida tecnica potrebbero rappresentare un’arma a doppio taglio per la compagine rossazzurra. Gli avversari, infatti, beneficeranno della consueta “scossa” emotiva legata all’assunzione di Grassadonia e il Catania non conosce i dettami tecnico-tattici del nuovo allenatore (sebbene il modulo di base rimarrà comunque il 3-5-2), fermo restando che le squadre di Grassadonia fanno della tenacia e dell’intensità le loro armi migliori, con la tendenza ad offrire un calcio propositivo. In ogni caso la truppa di mister Baldini per espugnare uno stadio tradizionalmente ostico ai colori etnei, dovrà disputare una prestazione analoga a quella osservata con l’Andria, assicurando tanta corsa, pressing e cinismo, sfruttando al massimo le disattenzioni di una difesa tutt’altro che ermetica (8 gol subiti in 3 gare). Al contempo bisognerà mantenere la massima concentrazione sulla fase difensiva, evitando di prestare il fianco alle possibili ripartenze dove l’italo-senegalese Abou Diop e lo scafato Gigi Castaldo potrebbero rivelarsi letali.

