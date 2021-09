VERSO PAGANESE-CATANIA: tanta concorrenza a centrocampo

Quali interpreti sceglierà Francesco Baldini in mezzo al campo? La concorrenza non manca. A Luis Maldonado è sempre stato riconosciuto un ruolo chiave dal mister. Vedremo se giocherà ancora dal 1′. In ogni caso ci si aspetta di più dal centrocampista ecuadoregno che ha commesso qualche errore di troppo in avvio di campionato. Riccardo Cataldi proverà a soffiargli il posto da titolare, ma Maldonado dovrebbe scendere in campo dall’inizio anche domenica a Pagani. Supportato da chi? Giacomo Rosaia ed Alessandro Provenzano restano le prime scelte, ma il positivo impatto di Kevin Biondi e Jean Freddi Greco, subentrati nel corso della ripresa di Catania-Fidelis Andria, potrebbe consentire ad almeno uno dei due di fare parte dell’undici di partenza. Il capitano Mariano Izco sembra il più indietro nelle gerarchie. Non dovesse giocare l’argentino, fascia di capitano indossata da Luca Calapai.

