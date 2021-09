VERSO PAGANESE-CATANIA: tre i rossazzurri finora a segno contro la squadra campana

Considerando i giocatori attualmente in forza al Catania, tre di loro hanno trovato la via del gol in passato contro la Paganese, che i rossazzurri affronteranno domenica allo stadio “Marcello Torre” di Pagani. Ci riferiamo a Claiton, Alessandro Albertini e Andrea Russotto. Il difensore brasiliano, indisponibile domani a causa di problemi fisici, ebbe il merito di evitare in extremis la sconfitta ai rossazzurri nella passata stagione, all’esordio in campionato ai piedi dell’Etna. Albertini invece mise a segno nei minuti finali la rete del definitivo 1-1 in un Paganese-Virtus Francavilla datato 5 ottobre 2016 (Lega Pro). Russotto infine partecipò all’1-3 del Catanzaro il 15 dicembre 2013 con una splendida realizzazione su calcio piazzato.

