ACCADDE OGGI: 20 ottobre 2018, il Catania di Sottil cala il poker in trasferta

20 ottobre 2018. Tre anni fa il Catania espugnava lo stadio “Marcello Torre”, dopo il successo casalingo ai danni del Trapani (3-1). Sconfitta la Paganese per 4-2 nel contesto di un match valido per l’8/a giornata d’andata del girone C di Serie C.

Già dopo 4′ il Catania di mister Sottil è in doppio vantaggio grazie alla coppia Marotta-Curiale che punisce la difesa campana. Passano 12 minuti ed è ancora Marotta a sfruttare la corsia esterna, rientrando e perforando il portiere sul primo palo. Partita in discesa per gli etnei. Al 38′, tuttavia, i padroni di casa riescono ad accorciare le distanze con Parigi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nella ripresa sono ancora gli azzurrostellati ad andare a segno con un piazzato perfettamente eseguito da Scarpa e la palla che si va ad insaccare sotto l’incrocio. La Paganese continua a spingere, ma Pisseri si salva in due circostanze fino al rigore procurato e trasformato da Curiale al minuto 82.

Il tabellino della partita

PAGANESE (3-5-1-1): Galli; Gargiulo (61′ Garofalo), Acampora (46′ Carotenuto), Diop; Tazza, Gaeta (61′ Gori), Sapone, Nacci, Della Corte; Scarpa; Parigi (83′ Cappiello). A disp.: Cappa, Santopadre, Verdicchio, Longo, Buonocore, Amadio, Della Morte, Alberti. All. Fusco

CATANIA (3-4-1-2): Pisseri; Aya, Silvestri, Esposito; Ciancio, Bucolo, Biagianti, Scaglia (71′ Angiulli); Lodi (64′ Llama); Marotta (71′ Calapai), Curiale. A disp.: Pulidori, Fabiani, Lovric, Manneh, Baraye, A. Rizzo, Brodic, Mujkic. All. Sottil

ARBITRO: Marcenaro di Genova (Abruzzese-Pappagallo)

MARCATORI: 2′, 12′ Marotta, 4′, 82′ Curiale, 38′ Parigi, 53′ Scarpa

AMMONITI: Tazza, Esposito, Bucolo, Garofalo, Llama

