ACCADDE OGGI: 3 ottobre 1948, vittoria Catania all’esordio. Fu l’annata della promozione dopo tanta C

Catania vittorioso contro il Potenza allo stadio Cibali, per il quale la società etnea ottenne dal Comune la gestione in concessione dell’impianto. Era il 3 ottobre 1948, esordio in Serie C per i rossazzurri allenati da Giovanni Degni. 2-0 il risultato finale con reti siglate dal centrocampista Giuseppe Gaggiotti (52′) e dall’attaccante Bruno Porcelli (61′). La squadra del Presidente Ing. Giuseppe Barreca iniziò nel migliore dei modi una stagione irta di ostacoli che si concluse con il piazzamento finale al primo posto. Seconda posizione sul campo, ma l’Avellino capolista venne declassato in fondo alla classifica per illecito sportivo. Al termine del campionato, gli etnei risalirono pertanto in Serie B dopo anni consecutivi vissuti nell’inferno della C.

