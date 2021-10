AVELLINO: Braglia a rischio in caso di sconfitta a Catania?

Due vittorie, sei pareggi, una sconfitta con un bottino di 6 reti all’attivo, 5 al passivo. Questo il ruolino di marcia dell’Avellino, prossimo avversario del Catania, dopo nove giornate di campionato. Sono 12 i punti fin qui portati a casa dalla formazione irpina, poco rispetto a quanto ci si poteva attendere da una squadra costruita per disputare un campionato di vertice. Un paio di settimane fa era stato fortemente a rischio il futuro del tecnico Piero Braglia, che pareva ad un passo dall’esonero con Vincenzo Vivarini pronto a prendere il suo posto. Poi, però, a sorpresa è arrivata la riconferma e la squadra ha risposto ottenendo una vittoria ed un pareggio, rispettivamente al cospetto di Virtus Francavilla e Fidelis Andria. Adesso gli irpini cercheranno un risultato importante a Catania per rilanciare le loro ambizioni. In caso di sconfitta potrebbe essere ancora in discussione la permanenza di Braglia, che fatica a trovare la quadratura del cerchio.

