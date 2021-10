CALCIO IN PROVINCIA: Acireale ok, buon punto per Giarre e Paternò. FC Motta, vittoria e fair play

Consueta finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nei campionati di Serie D, Eccellenza e Promozione.

In D bene l’Acireale che piega le resistenze del Cilento per 3-2. La sblocca subito Lodi su rigore, poi arriva il raddoppio di Ortolini (10′). Sembra tutto facile per l’Acireale, invece gli ospiti trovano una reazione importante che porta prima ad accorciare le distanze con Coulibaly (48′), poi a pareggiare i conti con Maio (53′). Al 66′ però ancora Ortolini entra nel tabellino dei marcatori regalando i tre punti ai granata. Il Giarre, ripartito con Infantino in panchina dopo l’esonero di Cacciola, coglie un buon punto sul campo della Cavese. Diaz sblocca il risultato in favore degli aquilotti al 78′, Marchetti al 93′ trasforma il rigore che vale il definitivo 1-1. Si chiude invece con una sconfitta la settimana nera del Biancavilla, caduto ad Aversa per 3-2. Cruz permette immediatamente alla formazione di mister Cozza di portarsi sullo 0-1, ma i padroni di casa rispondono in maniera piuttosto veemente. La Monica (35′), Ndiaye (44′) e Chianese (81′) firmano il 3-1. Al 90′ Schirone rende meno amara la sconfitta per il Biancavilla. Altro pareggio del Paternò, stavolta tra le mura amiche al cospetto del Castrovillari ed è un buon punto contro un avversario ostico. Catania regala il momentaneo 1-0 ai paternesi (6′), Teyou pareggia al 17′. Poi, nella ripresa, gli ospiti riescono a ribaltare il risultato grazie alla realizzazione di Carrozza (66′). Ad un quarto d’ora dal 90′ Bontempo trasforma il rigore del definitivo 2-2.

In Eccellenza girone B l’Acicatena prova a fermare l’Igea, ma i barcellonesi trovano l’episodio vincente al 71′ con la rete di De Zan (0-1). Zero punti anche per il Viagrande, che ha il merito di sbloccare il risultato al 23′ con Castelli, ma nella ripresa subisce la reazione del Carlentini, vittorioso per 1-2 in virtù delle reti di D’Arrigo (52′) e F. Scapellato (65′). Crolla l’Aci Sant’Antonio a Taormina sotto i colpi di Fama (6′), A. Strano (22′), ancora Famà (68′) e Nicolosi (74′) nel contesto di una gara praticamente a senso unico (4-0). Rinviata per impraticabilità del campo, a causa della forte pioggia, la partita tra Leonzio e Atletico Catania.

In Promozione girone C il FC Motta batte in trasferta il Ciclope Bronte ed evidenzia un bel gesto di fair play, sbagliando appositamente un rigore ingiustamente concesso dal direttore di gara. Ospiti avanti di due gol con Sottile (20′) e l’autorete di Palermo (60′), Scalisi realizza l’1-2 finale al minuto 80. Pareggio al veleno a Biancavilla nella sfida Belpasso-Real Aci. Ospiti a segno con De Carlo (22′), a tre minuti dalla fine l’arbitro giudica fuori area un fallo che secondo gli acesi era avvenuto, invece, in area di rigore ed a tempo scaduto arriva la zampata di Sciacca che salva il Belpasso (1-1). Cade il Misterbianco impegnato fuori casa contro la Leonfortese (3-1): Nicolosi (3′), Lopez (55′ e 75′) e Caputa (89′) a segno. Si lecca le ferite l’Atletico 1994, sconfitto dall’Atletico Nissa per 1-2. Ardizzone (61′) risponde al vantaggio ospite di Ventura (53′), Vaccaro al 94′ consegna i tre punti alla Nissa. Tris dello Sporting Lavinaio ai danni dell’Armerina: marcatori Costa, Sinito e Di Mauro tutti in gol nella ripresa. Rinviata per l’inagibilità dell’impianto comunale di San Gregorio, causa maltempo, San Gregorio-Calatabiano. Affonda la Gymnica Scordia per 2-3 al cospetto del Don Bosco. Al 19′ la sblocca Allegra, dieci minuti più tardi arriva il pari di Missale, Rizzotti riporta in vantaggio i padroni di casa al 31′, Jawara al 50′ su rigore pareggia i conti, li chiude Allegra al 55′.

Nel girone D di Promozione, Ascia al 44′ condanna alla sconfitta lo Sporting Eubea a Gela. Tris del Mazzarrone contro l’Avola: in gol Puglisi su rigore (30′), Campanella (31′) e penalty trasformato da Di Rosa (80′).

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Portici 13 Gelbison 13 Cavese 13

Sant’Agata 12 Real Aversa 12 Paternò 11 San Luca 10 Lamezia Terme 10 Acireale 8 Licata 7 Cittanova 6 Trapani 6 Cilento 5 Castrovillari 4 Biancavilla 3 Giarre 1 Rende 1 FC Messina 1 Sancataldese 0

Troina -6

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Igea 15 Ragusa 13 Taormina 12 Carlentini 12 Jonica F.C. 10 Real Siracusa Belvedere 9 Nebros 9 Acicatena 6 Leonzio 6 Virtus Ispica 5 Palazzolo 4 Città di Siracusa 2 Santa Croce 1 Viagrande 0 Aci S. Antonio 0 Atletico Catania 0

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Leonfortese 13 F.C. Motta 13 Real Aci 11 Atletico 1994 9 Belpasso 8 Calatabiano 7 Atletico Nissa 7 Don Bosco 6 Gymnica Scordia 6 Misterbianco 4 Sporting Lavinaio 4 San Gregorio 4 Armerina 3 Ciclope Bronte 1

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Gela 13 Comiso 11 Mazzarrone 10 Frigintini 9 Modica 7 Priolo Gargallo 7 Megara 7 Canicattini 6 Avola 5 Vittoria 5 Pro Ragusa 5 Sporting Eubea 5 Scicli 3 RG 3

