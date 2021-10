CALENDARIO: Ottobre rossazzurro, spiccano i confronti con Juve Stabia e Avellino

Archiviato un settembre da incubo per i colori rossazzurri, si apre un mese di ottobre che prevede la disputa di altri sei incontri di campionato.

Si parte lunedì con la trasferta di Picerno, che archivia una settimana particolarmente faticosa affrontando un avversario in lotta per la salvezza. Sei giorni dopo gli etnei torneranno al “Massimino” sfidando la Juve Stabia, club che mira a raggiungere un buon piazzamento in chiave Play Off. La settimana successiva Catania di scena a Francavilla Fontana che se la vedrà con la Virtus, squadra sempre ostica. Poi, bisognerà ricaricare subito le pile ospitando il quotato Avellino e archiviando la settimana a Viterbo contro il neo promosso Monterosi Tuscia. Il 31 ottobre, infine, appuntamento alle pendici dell’Etna ospitando la Vibonese, al momento in fondo alla classifica del girone C con 2 punti.

04.10. 15:00 Picerno – Catania

10.10. 17:30 Catania – Juve Stabia

17.10. 15:30 Virtus Francavilla – Catania

20.10. 21:00 Catania – Avellino

24.10. 14:30 Monterosi Tuscia – Catania

31.10. 15:00 Catania – Vibonese

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***