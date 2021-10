CAPIENZA “MASSIMINO”: si avvicina la zona bianca in Sicilia, il Catania attende la firma dell’ordinanza

I parametri continuano ad essere al di sotto di quelli previsti per la zona gialla e, pertanto, è sempre più vicino per la Sicilia il passaggio alla colorazione bianca. I dati relativi alla diffusione del Covid ed ai ricoveri sono nettamente in calo da giorni, secondo alcune indiscrezioni potrebbe arrivare già sabato la firma dell’ordinanza da parte del ministro Roberto Speranza ma, più probabilmente, la zona bianca verrà ufficializzata a partire da lunedì 11 ottobre. Vedremo. Il Catania, ovviamente, è particolarmente interessato visto che la capienza massima dello stadio “Angelo Massimino” non è mai stata superiore in questa stagione al limite imposto dal colore giallo, 2.500 posti disponibili. A breve l’impianto sportivo etneo sarà fruibile per il 75% della capienza (in arrivo l’approvazione del decreto nazionale), quindi fino a 15mila unità.

