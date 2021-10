CATANIA: Curiale ultima punta in doppia cifra, quest’anno toccherà a Moro?

Sei attaccanti del Catania, negli ultimi dieci anni, sono riusciti a raggiungere la doppia cifra in gare di campionato. Contesti diversi, categorie e momenti differenti. Dal Catania dei record in Serie A ai rossazzurri formato Lega Pro, l’Elefante da tre anni non vede punte andare in doppia cifra. L’ultima è stata Davis Curiale in quella che, ad oggi, è la migliore annata vissuta dagli etnei in Lega Pro, quella del primo Lucarelli (2017/18, ndr) con Curiale – attuale giocatore del Catanzaro – che mise a segno 15 gol, 17 se includiamo Play Off e Coppa Italia Serie C.

Andando indietro nel tempo troviamo il brasiliano Caetano Calil, Emanuele Calaiò e due volte l’indimenticato argentino Gonzalo Bergessio. Nel 2011, dieci centri stagionali per Maxi Lopez. La scorsa stagione ci è andato molto vicino Manuel Sarao, centravanti ora in forza al Gubbio. Quest’anno, invece, attenzione ai progressi di Luca Moro che dopo appena 8 giornate di campionato è già arrivato a quota 6 realizzazioni.

I MIGLIORI MARCATORI STAGIONALI NEGLI ULTIMI DIECI ANNI

2017/18 – Curiale 15

2015/16 – Calil 11

2014/15 – Calaiò 18

2013/14 – Bergessio 10

2012/13 – Bergessio 15

2010/11 – Lopez 10

