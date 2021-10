CATANIA: le reazioni social dei giocatori dopo l’1-1 di Francavilla Fontana

Dopo avere collezionato il terzo risultato utile consecutivo, pareggiando sul campo della Virtus Francavilla per 1-1, alcuni giocatori del Catania hanno scritto alcuni brevi pensieri sui social a commento della prestazione offerta. “SQUADRA, Sempre❤️💙” è quanto sottolinea il centrocampista Jean Freddi Greco, ancora una volta tra i protagonisti. Luca Moro, nuovamente decisivo per le sorti della squadra, indica che “La strada è quella giusta! ❤️💙🌋”. Sulla stessa lunghezza d’onda l’ecuadoregno Luis Maldonado, finalmente tra i migliori in campo (“Avanti su questa strada, tutti insieme ♥️💙🐘 Forza Catania⚽️”). “Uniti e Compatti” sono invece le parole di Giacomo Rosaia che individua nella forza del gruppo l’arma migliore. L’argentino Juan Cruz Monteagudo, infine, scrive che “Anche se abbiamo cercato la vittoria per tutta la partita, ogni punto è importante! Continuiamo così, testa nella prossima gara 💪🏻❤️💙”.

