CATANIA: da Parmitano a Marchisio, tanti messaggi di vicinanza alla città colpita dall’alluvione

Solidarietà trasversale è giunta in queste ore nei confronti della città di Catania devastata dall’alluvione. Dal mondo del calcio a quello dello spettacolo, tanti gli attestati di vicinanza al capoluogo etneo duramente colpito dalle inondazioni.

«Catania è una città meravigliosa e i catanesi sono straordinari per la forza e il coraggio che dimostrano nelle circostanze più difficili. Sono certo che sapranno reagire a questo duro colpo» ha dichiarato stamane al quotidiano “La Sicilia” l’allenatore Francesco Baldini. «Catania Mia Non Mollare» e «FORZA CATANESI» sono stati i messaggi social pubblicati rispettivamente dallo storico capitano etneo Marco Biagianti e mister Cristiano Lucarelli.

«Il calcio può e deve aiutare Catania, città in ginocchio» ha osservato l’ex ad rossazzurro Pietro Lo Monaco ai microfoni di Radio Punto Nuovo. A tal proposito c’è chi come il dirigente sportivo Fabio Pagliara lancia la proposta di ospitare la Nazionale di calcio allo stadio “Angelo Massimino” devolvendo l’incasso della partita agli aiuti post-alluvione.

Vicinanza alla città è stata espressa da numerosi club e tifoserie dello Stivale. Di lodevole spessore l’iniziativa solidale congiunta tra Calcio Catania e Palermo FC che ha visto una delegazione delle due squadre (presente anche il doppio ex Peppe Mascara) impegnata nella serata di ieri a rifornire di un pasto caldo i senzatetto ospitati all’interno del Palasport di piazza Vincenzo Spedini.

«Sembra una delle scene in “The day after tomorrow” 😰 Immagini impressionanti, devastanti e purtroppo non saranno le ultime che vedremo qui nel nostro paese e nel nostro unico pianeta. Abbiamo tante responsabilità! Che gli aiuti possano arrivare presto» osserva l’ex centrocampista di Juventus e Nazionale Claudio Marchisio.

Da Pippo Baudo a Leo Gullotta, Mario Biondi, Levante e Diletta Leotta, non poteva mancare il supporto dei catanesi illustri alla città duramente colpita dalle inondazioni. «È una città rinata cento volte, da 2.700 anni, tra terremoti o alluvioni: il suo cuore è un vulcano, la lava, il suo sangue, la gente la sua linfa vitale. Risorgerà ancora» twitta l’astronauta Luca Parmitano.

L’attrice Miriam Leone scrive su Instagram: «Mi si stringe il cuore a vedere e ricevere queste immagini da Catania, la mia città, che si trova in un momento di emergenza. Mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il proprio prossimo. Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime». Dello stesso tenore le riflessioni di Fabrizio Corona («Forza Catania mia bedda») e del ballerino Raimondo Todaro («Un pensiero per tutto il mio popolo siciliano»).

Tanti i messaggi di vicinanza giunti dal mondo dello spettacolo, da Eros Ramazzotti («Forza Catania»), Alessandra Amoroso («Catania, vi penso tanto ♥️ Tenete duro. Con amore, Ale»), Alessandro Gassman («Un abbraccio ai cittadini di Catania»), Simona Ventura («Catania ti voglio bene. Non mollare»), il duo comico Ficarra e Picone («Siamo vicini agli amici catanesi»), Paolo Belli («Le immagini che arrivano da Catania, città stupenda che conosco benissimo e che amo, sono drammatiche, ho un nodo in gola»), fino all’attore turco Can Yaman («Rialzati Catania»). Tra i volti noti si uniscono anche Chiara Ferragni («I miei pensieri sono lì con voi») e Lapo Elkann, il quale invoca «investimenti contro il dissesto idrogeologico e le infrastrutture sostenibili».

