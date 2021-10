CATANIA SOCIAL – Greco e Moro verso Picerno: “Grinta, determinazione e compattezza”

“Grinta e compattezza. Mollare MAI, forza Catania❤️💙🌋”: così sui social Jean Freddi Greco, a cui si aggiunge il pensiero di Luca Moro (“Grinta e determinazione 🔥

Forza Catania ❤️💙”) in vista della trasferta di Picerno. Poche parole che testimoniano la voglia di riscatto in casa rossazzurra dopo un avvio di stagione molto deficitario caratterizzato da tante amarezze e delusioni ed una sola vittoria in campionato, il 2-0 inflitto alla Fidelis Andria. I due giovani più promettenti del gruppo suonano la carica, il Catania deve risollevarsi e Picerno rappresenta una tappa fondamentale in questo senso.

