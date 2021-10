CATANIA SOCIAL – Tifosi agli ultras della Nord: “Tornate allo stadio, la squadra ha bisogno di voi”

La domenica allo stadio, pagina Facebook vicina agli ultras della Curva Nord, dopo la sconfitta interna con la Turris scrive: “L’unica possibilità è aggrapparsi a questi ragazzi, per resistere insieme. Non c’è altro”.

A commento del post si leggono nella stragrande maggioranza dei casi messaggi attraverso i quali viene chiesto alla tifoseria di tornare sugli spalti facendo sentire il proprio calore alla squadra. “Non si può vedere quella curva vuota, è inammissibile. Fatelo per il Catania per quei valori che avete sempre difeso e sostenuto. Non entrando state lasciando il Catania in balia alla tempesta e da solo”, oppure “Aggrapparsi a questi ragazzi e resistere insieme” = Riempire lo stadio”, o ancora “Il Catania non va lasciato solo, mai, contro qualunque situazione. non entrando, quei ragazzi che lottano per la NOSTRA maglia, si sentono soli, a prescindere dal vostro esserci o meno all’ esterno dello stadio. Il Catania ha bisogno dei suoi ultras, della nord, di tutti voi”.

