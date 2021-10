CATANIA-TURRIS: sondaggio chiuso, si salva soltanto Moro secondo i tifosi

Luca Moro è il giocatore del Catania che ha più impressionato i tifosi nella sconfitta interna contro la Turris. E’ quanto indica l’esito del consueto sondaggio proposto dalla redazione di TuttoCalcioCatania.com, in base al maggior numero di voti ricevuti. Moro, autore della doppietta che non è bastata al Catania per portare a casa punti (ha siglato il terzo gol tra i professionisti), rappresenta quindi il migliore rossazzurro in campo ed è l’unico che si è distinto nel grigiore generale.

