VERSO CATANIA-VIBONESE: precedenti, etnei sempre vittoriosi al “Massimino”

Sono quattro gli incroci casalinghi all’attivo con la Vibonese, prossimo avversario di scena in Sicilia. Il primo risale al 27 novembre 2016, quando il Catania allora guidato da mister Pino Rigoli riuscì ad avere la meglio sulla compagine calabrese soltanto nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Match-winner dell’incontro fu Andrea Mazzarani con una conclusione sporcata in maniera fortuita da un avversario allo scoccare del minuto 75.

Nella stagione 2018/19, in occasione dell’esordio interno in campionato, i rossazzurri si imposero con un perentorio 3-0. Capitan Biagianti aprì le marcature nel primo tempo con una zuccata sul primo palo sugli sviluppi di un corner calciato da Francesco Lodi. Nella ripresa gli etnei misero in cassaforte il risultato con altre due reti siglate dallo stesso Lodi su rigore e dal difensore Ramzi Aya.

Il campionato di Serie C 2019/20, invece, vide gli etnei ottenere la vittoria in extremis per 2-1. Il Catania di Lucarelli trasformò nelle battute iniziali dell’incontro un calcio di rigore con Curcio. Prima dell’intervallo, pareggio di Michele Emmausso – attuale rossazzurro – e nuovo vantaggio catanese all’ultimo respiro con Mazzarani. Fu l’ultima gara in presenza di pubblico al “Massimino” prima del lockdown. Lo scorso anno, infine, ancora 2-1: Nana Welbeck e Pecorino a segno per i rossazzurri, inutile l’unico gol calabrese di Plescia.

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 4

Pareggi: 0

Vittorie Vibonese: 0

Gol Catania: 8

Gol Vibonese: 2

Differenza reti: +6

Lega Pro 2016-17 Catania 1-0 Vibonese

Serie C 2018-19 Catania 3-0 Vibonese

Serie C 2019-20 Catania 2-1 Vibonese

Serie C 2020-21 Catania 2-1 Vibonese

